Госавтоинспекция Карелии предупреждает водителей об ухудшении дорожной обстановки

Гололед и плохая видимость ждут водителей на трассах в Карелии.

"Наши автокорреспонденты информируют о дорожной обстановке в республике – легкий мороз, около -2 градусов, гололедица, метель и недостаточная видимость на дороге", – пишут в паблике Госавтоинспекции Карелии.

Автоинспекторы советуют водителям быть осторожнее выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал, не допускать резких маневров и экстренного торможения.

"Если вы не успели "переобуть" свой автомобиль в шины по сезону, выезд на нем будет опасен, как для вас, так и для других участников движения. В этом случае разумнее воспользоваться альтернативными видами транспорта", – пишут в паблике.