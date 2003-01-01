Госавтоинспекция Карелии проведет рейды в местах ДТП с пешеходами

На территории Карелии проходит мероприятие «Пешеход».
Для профилактики ДТП с 20 по 22 октября сотрудники Госавтоинспекции проконтролируют соблюдение правил как водителями транспорта, так и пешеходами.
Специальные рейды пройдут в местах, выбранных на основе анализа совершенных ДТП с участием пешеходов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители призывают участников движения к внимательности на дорогах и к соблюдению правил. Водителям необходимо заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам, а пешеходам обязательно убеждаться в безопасности перехода проезжей части. В темное время суток необходимо позаботится о присутствии на одежде световозвращающих элементов.