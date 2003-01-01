РЕКЛАМА
Госавтоинспекция Карелии проведет в декабре масштабные рейды
Сегодня 07:16 Общество
Поделиться

В Карелии усилят контроль на дорогах в декабре.

фото: © ГАИ Карелии

Автоинспекторы Карелии в декабре усилят контроль за соблюдением ПДД. Они проведут специальные рейдовые мероприятия для профилактики наиболее опасных нарушений.

В Карелии за десять месяцев этого года число ДТП выросло на 8%, а количество пострадавших в авариях увеличилось на 16%. Статистика показывает, что чаще всего аварии происходят по вине нетрезвых водителей, из-за нарушений правил обгона и наезды на пешеходов.

Отмечен рост ДТП с участием пьяных водителей. Зарегистрировали 76 таких аварий, в которых 16 человек погибли и 92 получили травмы. Число погибших в этих происшествиях выросло на 45%.

Серьезные последствия имеют и ДТП из-за выезда на встречную полосу. Произошло 50 таких инцидентов, в них погибли 8 человек и более ста получили травмы.

Ранее мы писали, что в Карелии пройдут массовые проверки водителей такси и микроавтобусов.

Обсудить (0)
