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Госавтоинспекция Карелии рассказала, как будет принимать граждан в праздничные дни

Новости. Общество
16:00, 31 Декабря 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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С 1 по 8 января в регистрационно-экзаменационных подразделениях районов республики прием граждан будет осуществляться в соответствии с графиком работы.

ОГИБДД ОМВД России по Беломорскому району:
01 января, 8 января – с 09:00 до 18:00 перерыв с 13:00 до 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1100

ОГИБДД ОМВД России по Калевальскому району:
4 января, 8 января – с 09:00 до 18:00 перерыв с 13:00 до 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1101

ОГИБДД ОМВД России по Кемскому району:
2 января, 9 января – с 09:00 по 18:00 обед с 13:00 до 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1102

ОГИБДД ОМВД России Кондопожскому району:
4 января, 5 января – с 09:00 до 17:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1103

ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району:
5 января – с 09:00 до 18:00 перерыв с 13:00 до 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1104

ОГИБДД ОМВД России по Лоухскому району:
5 января – с 09:00 до 17:00. информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1105

ОГИБДД ОМВД России по Медвежьегорскому району:
2 января с 09:00 по 17:00 перерыв с 13:00 по 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1106

ОГИБДД ОМВД России по Муезерскому району:
5 января – с 09:00 до 17:00 перерыв с 13:00 до 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1107

ОГИБДД ОМВД России по Олонецкому району:
8 января – с 09:00 до 13:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1108

ОГИБДД ОМВД России по Питкярантскому району:
5 января – с 09:00 по 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1109

ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району:
Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1110

ОГИБДД ОМВД России по Пряжинскому району:
6 января – с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1111

ОГИБДД ОМВД России по Пудожскому району:
6 января – с 09:00 до 17:00 перерыв с 13:00 до 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1112

ОГИБДД ОМВД России по Сегежскому району:
5 января, 9 января – с 09:00 до 17:00 перерыв с 13:00 до 14:00.
Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1113

ОГИБДД ОМВД России по Сортавальскому району:
4 января – с 09:00 до 15:00; 5 января – с 09:00 до 16:00; 9 января – с 09:00 до 18:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1114

ОГИБДД О МВД России по Суоярвскому району:
5 января – с 11:00 до 13:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1115

ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукше:
4 января, 5 января – с 09:00 до 17:00 обед с 13:00 до 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1116

МРЭО ГИБДД МВД по Республике Карелия:
4, 5, 9 января – Отделение регистрации – с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00;
4, 5, 9 января – Экзаменационное отделение – с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
Дополнительная информация – Регистрационное отделение – 707-356; Экзаменационное отделение – 739-283.

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