Госавтоинспекция Карелии рассказала, как будет принимать граждан в праздничные дни

С 1 по 8 января в регистрационно-экзаменационных подразделениях районов республики прием граждан будет осуществляться в соответствии с графиком работы.

ОГИБДД ОМВД России по Беломорскому району:

01 января, 8 января – с 09:00 до 18:00 перерыв с 13:00 до 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1100



ОГИБДД ОМВД России по Калевальскому району:

4 января, 8 января – с 09:00 до 18:00 перерыв с 13:00 до 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1101



ОГИБДД ОМВД России по Кемскому району:

2 января, 9 января – с 09:00 по 18:00 обед с 13:00 до 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1102



ОГИБДД ОМВД России Кондопожскому району:

4 января, 5 января – с 09:00 до 17:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1103



ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району:

5 января – с 09:00 до 18:00 перерыв с 13:00 до 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1104



ОГИБДД ОМВД России по Лоухскому району:

5 января – с 09:00 до 17:00. информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1105



ОГИБДД ОМВД России по Медвежьегорскому району:

2 января с 09:00 по 17:00 перерыв с 13:00 по 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1106



ОГИБДД ОМВД России по Муезерскому району:

5 января – с 09:00 до 17:00 перерыв с 13:00 до 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1107



ОГИБДД ОМВД России по Олонецкому району:

8 января – с 09:00 до 13:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1108



ОГИБДД ОМВД России по Питкярантскому району:

5 января – с 09:00 по 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1109



ОГИБДД ОМВД России по Прионежскому району:

Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1110



ОГИБДД ОМВД России по Пряжинскому району:

6 января – с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1111



ОГИБДД ОМВД России по Пудожскому району:

6 января – с 09:00 до 17:00 перерыв с 13:00 до 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1112



ОГИБДД ОМВД России по Сегежскому району:

5 января, 9 января – с 09:00 до 17:00 перерыв с 13:00 до 14:00.

Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1113



ОГИБДД ОМВД России по Сортавальскому району:

4 января – с 09:00 до 15:00; 5 января – с 09:00 до 16:00; 9 января – с 09:00 до 18:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1114



ОГИБДД О МВД России по Суоярвскому району:

5 января – с 11:00 до 13:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1115



ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукше:

4 января, 5 января – с 09:00 до 17:00 обед с 13:00 до 14:00. Дополнительная информация – https://гибдд.рф/r/10/divisions/1116



МРЭО ГИБДД МВД по Республике Карелия:

4, 5, 9 января – Отделение регистрации – с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00;

4, 5, 9 января – Экзаменационное отделение – с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Дополнительная информация – Регистрационное отделение – 707-356; Экзаменационное отделение – 739-283.