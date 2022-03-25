Госавтоинспекция Карелии сообщила подробности аварии с участием большегруза

В ГИБДД прокомментировали информацию о ЧП с участием большегруза, который перевернулся на трассе в Карелии.
ДТП с участием лесовоза произошло в Сегежском районе. Об этом «Столице на Онего» сообщили в Госавтоинспекции.
Большегруз опрокинулся. Его водитель не пострадал, рассказали в ГИБДД.
Ранее было опубликовано видео с места ДТП с участием этого лесовоза.
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