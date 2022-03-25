Госавтоинспекция Карелии сообщила подробности аварии с участием большегруза

В ГИБДД прокомментировали информацию о ЧП с участием большегруза, который перевернулся на трассе в Карелии.

ДТП с участием лесовоза произошло в Сегежском районе. Об этом «Столице на Онего» сообщили в Госавтоинспекции.

Большегруз опрокинулся. Его водитель не пострадал, рассказали в ГИБДД.

Ранее было опубликовано видео с места ДТП с участием этого лесовоза.