Госавтоинспекция опубликовала рекорды гонщиков-нарушителей на дорогах Карелии

В ГИБДД Карелии рассказали, какую максимальную скорость развивали нарушители в этом году.

С начала года в республике 370 800 водителей проигнорировали требования правил дорожного движения в части ограничения скорости движения, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.



Большинство гонщиков отследили камеры автоматической фиксации административных правонарушений на федеральных дорогах республики. Так, небезопасный «рекорд» установил мотоциклист на трассе «Кола». Он промчался на мотоцикле со скоростью 176 км/час при разрешенной 90 км/час.

Немногим меньше, 168 км/час, была зафиксирована скорость автомобиля Subaru.

Согласно статистике, в летний период за счет иногородних автотуристов число нарушений дорожных правил возрастает. Из выявленных недисциплинированных водителей каждый второй проживает в Ленинградской области или Санкт-Петербурге, а каждый четвертый - житель Мурманской области.



С начала года почти треть всех нарушений - около 115 тысяч - зафиксирована на улицах карельских городов и поселков.

Так, любителем быстрой езды оказался водитель автомобиля Mercedes, который со скоростью 136 км/час проехал по Лесному проспекту в Петрозаводске. А другой водитель автомобиля этой же марки в час пик (в 17:40) со скоростью 123 км/час двигался по набережной Варкауса.