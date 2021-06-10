Госавтоинспекция Петрозаводска ищет водителя, сбившего мужчину на пешеходном переходе

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Гоголя.

Госавтоинспекция просит помощи в установлении водителя, совершившего наезд на пешехода на улице Гоголя.

Напомним, 10 июня в 18:09 на улице Гоголя, в районе дома 32, водитель сбил 39-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил травмы.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser доставила пострадавшего в травпункт, в ГИБДД о случившемся не сообщила.

"Свидетелей и очевидцев происшествия просим связаться с дежурной группой ГИБДД по тел. 715-900", – говорится в сообщении Госавтоинспекции города.

Ранее появилось видео с места происшествия.