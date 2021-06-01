Госавтоинспекция Петрозаводска нашла и оштрафовала водителя автобуса, вылетевшего на «красный»

Еще одного водителя маршрутки оштрафовали на тысячу рублей за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, 21 апреля на перекрестке пр. Комсомольский — пр. А. Невского водитель маршрутного автобуса № 3 в нарушение правил дорожного движения совершил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

Момент нарушения зафиксирован на камеры видеонаблюдения «Ситилинк» — Интернет и Домашнее ТВ в Карелии и на фото очевидцем.

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска установили нарушителя. В отношении 37-летнего водителя вынесено постановление об административном правонарушении и проведена профилактическая беседа. Мужчину ждет штраф в размере 1000 рублей.

Еще одного водителя маршрутки оштрафовали на тысячу рублей за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, 21 апреля на перекрестке пр. Комсомольский — пр. А. Невского водитель маршрутного автобуса № 3 в нарушение правил дорожного движения совершил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

Момент нарушения зафиксирован на камеры видеонаблюдения «Ситилинк» — Интернет и Домашнее ТВ в Карелии и на фото очевидцем.

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска установили нарушителя. В отношении 37-летнего водителя вынесено постановление об административном правонарушении и проведена профилактическая беседа. Мужчину ждет штраф в размере 1000 рублей.

Ранее водителя в Петрозаводске оштрафовали за проезд на красный на основании видеозаписи.