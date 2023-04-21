Госавтоинспекция Петрозаводска: «Не все водители перевозят детей по правилам»

Об итогах массовой проверки водителей рассказали в ГИБДД карельской столицы.
Вчера, 29 июня, в центре Петрозаводска автоинспекторы проверяли, как водители соблюдают правила перевозки детей в автомобилях.
Рейд проходил на подъездах к Парку культуры и отдыха. Дорожные полицейские особенное внимание обращали на автомобили, в салоне которых находились дети.
Инспекторы проверяли наличие удерживающего устройства, правильность его крепления, а также его соответствие возрасту ребенка.
Как уточнили в ГИБДД, было выявлено одно нарушение правил перевозки. Водителю вынесли постановление об административном нарушении и еще раз напомнили правила перевозки детей.
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