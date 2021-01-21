Госавтоинспекция Петрозаводска установила личность пешехода, которого сбил экскаватор

Пострадавший в ДТП на проспекте Александра Невского более недели находится без сознания в нейрохирургическом отделении БСМП Петрозаводска.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, сосед по общежитию опознал пострадавшего. Им оказался 54-летний петрозаводчанин.

Напомним, 14 января в районе дома № 46 по проспекту Александра Невского 49-летний водитель, управляя колесным экскаватором Hitachi, совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение БСМП. Мужчина не приходил в сознание.