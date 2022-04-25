Госавтоинспекция Петрозаводска ведет поиск неизвестного водителя, сбившего 14-летнюю девочку

Инспекторы ищут автомобилиста, который сбил ребенка и уехал с места происшествия

Госавтоинспекция карельской столицы ищет водителя, который сбил 14-летнюю девочку во вторник, 26 апреля. ЧП произошло в Петрозаводске, на перекрестке улиц Мичуринская и Островского. Об этом информирует ГИБДД.

В 16.28 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле при повороте направо не уступил дорогу 14-летней девочке и сбил ее. В момент происшествия она переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспорта.

Школьница получила травмы, самостоятельно вызвала скорую помощь. Она была доставлена в ДРБ Петрозаводска, где ей было назначено амбулаторное лечение. Водитель место происшествия покинул, в ГИБДД не сообщил.

«Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев ДТП. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44», — гласит заявление Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что два ребенка были сбиты автомобилистами на дорогах Карелии за сутки.