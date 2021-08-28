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Госавтоинспекция Петрозаводска: велосипедисты массово игнорируют ПДД

Новости. Общество
16:36, 30 Августа 2021
фото: © ГИБДД Карелии

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За прошедшие выходные автоинспекторы оштрафовали в столице Карелии 12 велосипедистов, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

За минувшие выходные в Петрозаводске сотрудники ГИБДД пресекли более 12 нарушений правил дорожного движения велосипедистами.

Как уточняют в Госавтоинспекции, любители двухколесного транспорта массово игнорируют Правила дорожного движения и не спешиваются при пересечении дороги по пешеходным переходам.

За нарушения ПДД велосипедистам были вынесены постановления об административных правонарушениях.

ГИБДД напоминает, что велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам. Штраф за это нарушение составляет 800 рублей.

Напомним, в середине августа жуткая авария с участием велосипедиста, не спешившегося на пешеходном переходе, произошла в самом центре Петрозаводска.

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