Госавтоинспекция предупреждает водителей об опасности на дорогах на севере Карелии

Из-за метели и штормового ветра на дорогах в Беломорском районе ограниченная видимость.

Госавтоинспекция рекомендует водителям отказаться от поездок на дальние расстояния, так как на дорогах ограниченная видимость. Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила обгона, пишут в паблике "Полиция Беломорска".

Осторожность нужно соблюдать и пешеходам. «Переходить проезжую часть в строго установленных местах, только после того, как убедитесь в безопасности своего манёвра», - рекомендуют пешеходам.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение. Под воздействие неблагоприятных условий попали семь районов и Костомукша.