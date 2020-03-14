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Госавтоинспекция предупреждает водителей об опасности на дорогах на севере Карелии

Новости. Общество
15:25, 14 Марта 2020
фото: ГИБДД Карелии
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Из-за метели и штормового ветра на дорогах в Беломорском районе ограниченная видимость.

Госавтоинспекция рекомендует водителям отказаться от поездок на дальние расстояния, так как на дорогах ограниченная видимость. Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила обгона, пишут в паблике "Полиция Беломорска".

Осторожность нужно соблюдать и пешеходам. «Переходить проезжую часть в строго установленных местах, только после того, как убедитесь в безопасности своего манёвра», - рекомендуют пешеходам.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение. Под воздействие неблагоприятных условий попали семь районов и Костомукша.

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Комментарии

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новый
2020-03-14 17:35:11
Ночью сопливые дрифтуны на пл. Кирова совсем распояшутся. Небось загорелые уже прогревают моторы своих кастрюль возле Мангала.
David
2020-03-14 16:36:17
Да на ваших дорогах всегда опасно!
Гость
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