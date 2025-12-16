Госавтоинспекция проверяет в Петрозаводске правила перевозки детей

Сегодня, 17 декабря, в Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки соблюдения правил перевозки детей в личном транспорте.
Инспекторы проконтролируют использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности, а также проведут с водителями разъяснительную работу.
В ГАИ напомнили, что в ДТП дети-пассажиры наиболее уязвимы, и их безопасность полностью зависит от взрослых. Водители, которые перевозят детей без автокресел или иных удерживающих устройств, будут привлечены к административной ответственности. Штраф за такое нарушение составляет 3000 рублей.
