Госавтоинспекция проводит в Петрозаводске массовые проверки

Сегодня на дорогах карельской столицы будет много полиции.
Сегодня, 21 января, в Петрозаводске дорожные полицейские проводят массовые проверки соблюдения правил перевозки детей в личном транспорте. Об этом сообщили в ГАИ города.
Автоинспекторы не только проконтролируют, используют ли водители детские удерживающие устройства и ремни безопасности, но и проведут разъяснительную работу с населением. Цель мероприятия — напомнить о необходимости строгого соблюдения правил, которые напрямую влияют на безопасность детей-пассажиров в машине.
Госавтоинспекция обращает внимание, что в ДТП дети наиболее уязвимы, их безопасность зависит от действий взрослых. Водители, которые перевозят детей без специальных удерживающих устройств, будут привлекаться к административной ответственности. За это нарушение правил дорожного движения предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.