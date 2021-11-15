Госавтоинспекция рассказала, как нарушают правила водители грузовиков

Госавтоинспекция Петрозаводска подвела итоги мероприятия «Грузовой автомобиль» и сообщила о нарушителях на большегрузах.

С 24 ноября по 3 декабря Госавтоинспекция Петрозаводска проводила мероприятие «Грузовой автомобиль». В ходе мероприятия было проверено 49 транспортных средств, 26 водителей привлечены к административной ответственности. Об этом информирует ГИБДД.

8 водителей управляли технически неисправным автомобилем, 1 водитель не застраховал свою гражданскую ответственность в соответствии с действующим законодательством, 2 водителя управляли транспортными средствами без тахографа, 8 водителей нарушили правила перевозки грузов, 3 водителя управляли транспортным средством без документов, 1 водитель нарушил требование дорожного знака.

Направлена 1 информация для аннулирования регистрации транспортного средства, в конструкцию которого незаконно внесены изменения, рассказали в петрозаводской Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что автопоезд «потерял» груз на кольцевой дороге в Петрозаводске.