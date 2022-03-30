Госавтоинспекция сообщила подробности ДТП с протаранившим дом водителем в Петрозаводске

Автомобилист, врезавшийся в жилой дом в столице Карелии, задержан до суда.

Водитель 1980 года рождения, управлявший автомобилем «Toyota», на котором он врезался в стену дома в Петрозаводске, в настоящее время задержан до суда. Об этом «Столице на Онего» сообщили в ГИБДД.

Водитель с признаками опьянения освидетельствован в медицинском учреждении. Он помещен в камеру для административно задержанных. Машина перемещена на специализированную стоянку, пояснили в Госавтоинспекции.

Напомним, сегодня в Петрозаводске автомобилист врезался в жилой дом. Очевидцы происшествия утверждают, что мужчина выглядел нетрезвым, его пришлось удерживать до прибытия правоохранительных органов.