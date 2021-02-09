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Госавтоинспекция сообщила подробности группового ДТП в Петрозаводске

Новости. Происшествия
15:33, 10 Февраля 2021
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / скрин видео
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В ГИБДД рассказали о последствиях групповой аварии на улице Чапаева в столице Карелии.

В групповом ДТП, произошедшем на пересечении улиц Чапаева и Пархоменко в Петрозаводске нет пострадавших. Об этом "Столице на Онего" сообщили в Госавтоинспекции.

На место аварии выезжали инспекторы ГИБДД. Участники дорожного происшествия отправились в группу разбора ДТП для установления подробностей аварии, пояснили в Госавтоинспекции.

Напомним, сегодня на улице Чапаева произошла групповая авария. Момент жёсткого ДТП был зафиксирован камерами наблюдения и видеорегистратором очевидца.

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