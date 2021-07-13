Госавтоинспекция сообщила подробности наезда на пешехода в Петрозаводске

Во вторник вечером автомобилист сбил женщину на улице Ригачина в карельской столице.

ДТП произошло во вторник, 13 июля, в Петрозаводске сообщает госавтоинспекция Карелии.

В 18:59 на улице Ригачина в районе дома № 12 водитель автомобиля «Opel Astra» сбил пешехода — 55-лентюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП женщина-пешеход пострадала. С полученными травмами она была госпитализирована.

Ранее было опубликовано видео с места происшествия.