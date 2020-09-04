Госавтоинспекция сообщила подробности страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО)

Молодой водитель автомобиля "ВАЗ", не имеющий прав, протаранил "Toyota Land Cruiser" и оказался в больнице.

В пятницу, 4 сентября, в 15:10 на Карельском проспекте в районе дома 5а 22-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2115", не имея права на управление транспортным средством, не убедившись в безопасности маневра обгона, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Toyota Land Cruiser". Об этом сообщает ГИБДД Карелии.

В результате ДТП водитель "ВАЗ 2115" получил травмы и был доставлен в БСМП Петрозаводска.

Ранее было опубликовано видео столкновения.