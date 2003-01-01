Госавтоинспекция выявила нарушения правил перевозки детей в Петрозаводске

Нарушители заплатят штраф.
В ходе рейда «Право на безопасность» на Кукковке Госавтоинспекция Петрозаводска выявила два нарушения. Полицейские проверяли, как водители соблюдают правила перевозки несовершеннолетних, использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Пятилетнего ребенка перевозили в автокресле без пристегнутого ремня безопасности, а семилетний пассажир на заднем сиденье также находился непристегнутым.
В отношении водителей составлены постановления об административном правонарушении и проведены разъяснительные беседы. Госавтоинспекция напомнила, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрен штраф в размере 3 тыс. рублей.
