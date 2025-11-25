Госавтоинспекция провела рейд около «Акватики» в Петрозаводске

В Петрозаводске на улице Пушкинской возле водно-спортивного центра «Акватика» прошла профилактическая акция «Право на безопасность».
Инспекторы ГАИ проверяли, как водители соблюдают правила перевозки детей.
Во время рейда выявили несколько нарушений. Один из водителей перевозил 10-летнего ребенка на переднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства. Это прямое нарушение правил дорожного движения.
Также сотрудники ДПС зафиксировали три случая, когда водители не уступили дорогу пешеходам на перекрестке улиц Пушкинской и Титова. На нарушителей составили административные протоколы по статье 12.18 КоАП РФ, которая предусматривает штраф от 1500 до 2500 рублей.
Госавтоинспекция напоминает, что детей от 7 до 11 лет нужно перевозить с использованием детских удерживающих устройств или ремней безопасности. На переднем сиденье автомобиля можно перевозить ребенка только с использованием детского удерживающего устройства.