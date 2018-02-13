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Новости. Политика
21:05, 13 Февраля 2018

Госдепартамент назвал условия отмены санкций против России

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Санкции против России могут быть отменены, но при соблюдении определенных условий, заявила заместитель помощника госсекретаря Кэтлин Кавалек.

Она говорила про два вида санкций: введенные после ситуации на юго-востоке Украины, а также после президентских выборов в США, сообщают "Ведомости".

Первые санкции могут быть отменены, если минские договоренности будут реализованы полностью, сказала Кавалек: "Администрация США абсолютно готова к отмене этих санкций, когда действия, повлекшие их введение, будут прекращены». Вторые санкции были введены в ответ на вмешательство России в выборы, напомнила она. "Их также можно отменить, если мы увидим, что это вмешательство прекратилось", – добавила она.

Эти санкции были введены в ответ на конкретные действия России, чтобы дать сигнал об их неприемлемости, подчеркивает Кавалек. Они не будут продлены, если разрешить ситуацию, которая вызвала их введение, отметила она.

В конце января Минфин США опубликовал так называемый "кремлевский доклад" – список чиновников и бизнесменов, которых американские власти считают близкими к президенту России Владимиру Путину. Всего в докладе оказалось 210 человек. Попадание в этот список не несет за собой каких-либо санкций или ограничений. Однако министр финансов США Стивен Мнучин пообещал, что в ближайшее время вслед за публикацией «кремлевского доклада» будут введены новые санкции.

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Комментарии

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Кузьма
2018-02-13 21:39:06
Россия теряет из-за санкций до ТРЁХ триллионов рублей в год!
На эти деньги,ежели б, конечно, не воровали,то можно было бы изменить жизнь в лучшую сторону десяткам миллионам людей, многим республикам,но нет же.....всё неймётся....ссоримся дальше....
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