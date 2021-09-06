Госдолг Карелии перед банками с начала года сократился на 4,6 млрд рублей

Власти Карелии за 8 месяцев 2021 года досрочно погасили задолженность бюджета республики перед банками на сумму 4,6 млрд. рублей.

Об этом сообщили в министерстве финансов Карелии.

Рассчитаться с банками удалось благодаря кредиту, полученному из федерального бюджета на общую сумму 7,7 млрд. рублей. В результате в структуре долга республики доля коммерческих кредитов сократилась с 54% до 8,5%.

Бюджетный кредит выдан по 0,1% годовых на срок до 2029 года включительно. Расчетная экономия расходов бюджета республики на обслуживание долга в 2021 году составит 130 млн. рублей.

Кредиты на аналогичных условиях будут предоставлены и муниципальным образованиям Карелии.