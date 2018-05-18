Госдолг Карелии с начала года снизился на 3,4 млрд рублей

Министерство финансов Карелии заявило о снижении государственного долга региона на 13,7 % в 2018 году.

Объём госдолга республики по состоянию на первое мая составил 21,5 млрд рублей и снизился по сравнению с началом года на 3,4 млрд рублей, или на 13,7%, сообщают "Вести Карелии".

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