Госдолг Карелии сократился на 4 млрд рублей

Сокращение государственного долга Карелии, произошедшее в январе-мае 2018 года, продолжилось в июне.

В начале года госдолг Карелии составлял 25 млрд. рублей, к 1 июня он сократился до 21 млрд. рублей, в основном, за счет погашения задолженности по банковским кредитам, сообщают "Вести Карелии".

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