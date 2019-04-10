Госдума хочет запретить выдавать микрокредиты под залог жилья

Сенаторы во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму законопроект о запрете выдавать микрофинансовые кредиты под залог жилья.

Проект запрещает микрофинансовым организациям заключать договоры потребительского займа с физическими лицами, если исполнение обязательств по займам обеспечено залогом жилья, сообщает ТАСС. Это делается для пресечения мошенничеств в отношении принадлежащих гражданам жилых помещений. Кроме того, повышается порог для инвестиций физических лиц в микрофинансовые компании - с 1,5 млн до 3 млн рублей.

Что еще прописано в документе, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".