Госдума одобрила новое наказание, которое затронет водителей

Депутаты одобрили в окончательном чтении поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которыми вводится новая мера пресечения.

Изменения вносятся в статью 105.1 УК и предполагают применение запрета определенных действий по отношению к подозреваемому или обвиняемому при невозможности применения более мягкого наказания, пишет auto.mail.

Важно, что поправки из статьи смогут применяться и к автомобилистам.

Например, суд сможет запретить управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. В этом случае, у подозреваемого или обвиняемого также изымут водительское удостоверение.

Отмечается, что запрет определенных действий может быть избран в любой момент производства по уголовному делу.

Кроме того, к подозреваемому или обвиняемому могут применить сразу все запреты либо отдельные из них.

В число возможных запретов, которые сможет назначать суд, также попали запрет на выход за пределы дома/квартиры в определенное время; нахождение в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов; общение с определенными лицами; отправка и получение почты, а также использование телефона и интернета.

При этом отмечается, что подозреваемый или обвиняемый не может быть ограничен в праве вызова скорой помощи, полиции, спасателей, а также для общения со следователем. Однако о каждом таком звонке подозреваемый или обвиняемый информирует контролирующий орган.

При нарушении запретов суд может изменить меру пресечения на более строгую. Возможность наложения запретов допускается также при залоге и домашнем аресте.