Госдума одобрила проект о продаже лекарств через передвижные аптеки

Госдума приняла в первом чтении проект закона о продаже лекарств через передвижные аптеки.
Законопроект предлагает провести в России с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года эксперимент по розничной торговле лекарствами передвижными аптечными пунктами в селах, где нет аптек, пишет РИА Новости.
Документом определяется, что передвижной аптечный пункт — это структурное подразделение аптечной организации, осуществляющее розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения вне стационарного торгового объекта.
— В передвижных аптеках не будет продаваться ряд лекарств, в частности те, которые содержат наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, а также радиофармацевтические и иммунобиологические лекарства, — подчеркивается в законопроекте.
Проведение эксперимента не повлечет закрытие существующих аптек, уточняется в документе. Законом будет ограничена торговля вне населенных пунктов и в тех местностях, где уже есть аптеки, а также медицинские организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленные подразделения.
О включении региона в перечень субъектов РФ, в которых проводится эксперимент, будет осуществляться по распоряжению правительства РФ на основании ходатайства главы региона.
Ранее сообщалось, что продажи зарубежных лекарств в России продлены до конца 2027 года.