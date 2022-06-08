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Госдума одобрила ужесточение наказания за опасное вождение

Новости. Общество
22:00, 14 Июня 2022
фото: Столица на Онего

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Максимальный штраф за езду без прав вырастет до 100 тыс. рублей, а тех, кто ездил без прав более двух раз, будут лишать свободы максимум на два года.

Госдуму приняла в первом чтении законопроект об ответственности водителей за вождение в нетрезвом виде, одной из мер ответственности по которому может стать конфискация транспортного средства, сообщает РИА Новости.

Согласно статистике, меры административной и уголовной ответственности, которые сегодня предусмотрены законом, не обеспечивают в должной степени защиту общественных интересов и решения задач безопасности, ранее сообщила автор законопроекта, отметив, что неуклонно растет также количество дел по факту управления транспортным средством лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и лишенными права управления транспортным средством или не имеющими такого права.

В 2020 году число таких правонарушений по сравнению с 2019 годом выросло более чем на 11 % (с 54 126 до 60 153 дел). В 2021 году в суды поступило почти 60 тысяч таких дел.

Законопроект предлагает повысить административное наказание и установить штраф от 50 до 100 тысяч (по решению суда) для лиц, которые повторно управляют транспортным средством, уже будучи лишенными водительских прав.

Уголовная ответственность будет наступать за вождение без прав в случае, если человек сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выехал на встречную полосу или превысил скорость, сообщила ранее автор законопроекта.

Уголовное наказание грозит тем, кто был привлечен к ответственности за управление машиной без прав как минимум два раза. Нарушителей предлагают лишать свободы на срок до двух лет. За это же преступление могут назначит штраф на сумму от 150 тыс. до 250 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

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