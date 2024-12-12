Госдума отклонила законопроект о нерабочем дне 31 декабря

Документ также предлагал установить новогодние каникулы с 31 декабря по 6 января

Законопроект, в частности, предлагал установить новогодние каникулы с 31 декабря по 6 января. Согласно действующему законодательству за новогодними праздниками закреплены дни с 1 по 6 января, а также 8 января, пишет ТАСС.

"Предлагаемое отнесение 31 декабря вместо 8 января к нерабочим праздничным дням позволит работникам более рационально использовать нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами", - отмечали авторы.