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Госдума поддержала поправку о ведении Минюстом единого реестра иноагентов

Новости. Политика
22:00, 10 Марта 2022
фото: © Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

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Минюст будет вести единый реестр сведений о физических лицах, выполняющих функции иностранного агента, либо аффилированных с ними граждан, в том числе СМИ-иноагентов и работников НКО-иноагентов.

Госдума в четверг в ходе рассмотрения во втором, основном чтении законопроекта о дистанционном электронном голосовании поддержала поправку, которая предусматривает ведение Минюстом единого реестра лиц, выполняющих функции иностранного агента. Об этом информирует ТАСС.

Согласно документу Минюст будет вести единый реестр сведений о физических лицах, выполняющих функции иностранного агента, либо аффилированных с ними граждан. Это касается в том числе СМИ-иноагентов и работников НКО-иноагентов.

Сами изменения вносятся в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», известный как «Закон Димы Яковлева».

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