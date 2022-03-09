Госдума поддержала поправку о ведении Минюстом единого реестра иноагентов

Минюст будет вести единый реестр сведений о физических лицах, выполняющих функции иностранного агента, либо аффилированных с ними граждан, в том числе СМИ-иноагентов и работников НКО-иноагентов.

Госдума в четверг в ходе рассмотрения во втором, основном чтении законопроекта о дистанционном электронном голосовании поддержала поправку, которая предусматривает ведение Минюстом единого реестра лиц, выполняющих функции иностранного агента. Об этом информирует ТАСС.

Согласно документу Минюст будет вести единый реестр сведений о физических лицах, выполняющих функции иностранного агента, либо аффилированных с ними граждан. Это касается в том числе СМИ-иноагентов и работников НКО-иноагентов.

Сами изменения вносятся в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», известный как «Закон Димы Яковлева».