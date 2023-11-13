Госдума повысила пенсии военным и неработающим пенсионерам на 2024 год

Изменение коснется более 32 миллионов граждан.
В 2024 году в России планируют поднять пенсионные выплаты неработающим и военным пенсионерам. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на сайт Госдумы, которая приняла соответствующие законы во втором и третьем чтении 14 ноября.
Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года вырастут на 7,5%. Документ устанавливает стоимость одного пенсионного коэффициента в 2024 году в размере 133 рублей 5 копеек вместо 129 рублей 46 копеек, которые установлены нынешней редакцией закона, а фиксированную выплату к страховой пенсии по старости увеличивает с 7915 рублей 43 копеек до 8134 рублей 88 копеек.
Изменение коснется более 32 миллионов граждан, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, все необходимые средства уже заложены в проекте федерального бюджета. Дополнительные расходы из бюджета на повышение пенсий в 2024 году составят около 234 миллиардов рублей.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание