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Госдума примет закон о пожизненном заключении педофилов после убийства 5-тилетней девочки в Костроме

Новости. Общество
20:40, 05 Января 2022
фото: © Fotolia / Piotr Wawrzyniuk

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин отреагировал на страшное преступление в Костроме и пообещал сделать все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят в январе.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Следком России, 4 января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Были организованы поиски. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело потерпевшей нашли в комнате одного из общежитий Костромы. Эти мужчины были судимы, в том числе один из них — за сексуальное насилие и порнографию, он находился под административным надзором, сообщила прокуратура Костромской области.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин написал своем телеграмм-канале, что Госдума сделает всё, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе.

«Максимально жёсткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество.  Но многие убеждены, что и этого недостаточно. Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках. Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершённых злодеяниях, жалеть об этом», - пишет Володин.

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Комментарии

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кир
2022-01-05 23:06:32
Только казнить преступников, "человечные" вы наши.
Неравнодушный
2022-01-05 22:35:41
Ожесточатся только, ни о чём они жалеть не будут.
Гость
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