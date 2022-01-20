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Госдума приняла поправки об индексации пенсий на 8,6% с 1 января этого года

Новости. Общество
20:30, 20 Января 2022
фото: ТАСС / Борис Кавашкин

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Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении поправки, которые направлены на индексацию пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января.

Об этом сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять решение об индексации пенсий на 8,6%. Кабмин оформил поручение в виде поправок к законопроекту о соцпенсии представителям малочисленных народов Севера, который прошел первое чтение. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее отметил, что после индексации средний размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 984 рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что норма «будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года». Он добавил, что все необходимые средства в бюджете есть.

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