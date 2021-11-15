Госдума приняла в I чтении законопроект о введении QR-кодов

Депутаты Госдумы поддержали законопроект о доступе в общественные места по ковид-сертификату.

Государственная дума на пленарном заседании в четверг, 16 декабря, приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах. Об этом пишет РИА Новости.

Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Так, проект закона вводит особый порядок допуска в общественные места военнослужащих, а также приравненных к ним лиц для защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Для них будет разработан специальный документ, форму которого определит Минобороны РФ или представители власти по месту прохождения службы.

В законопроекте указывается, что порядок посещения общественных мест иностранными гражданами, получившими зарубежную вакцину, разрабатывается главным санитарном врачом РФ. Им также по-прежнему следует иметь с собой отрицательный ПЦР-тест.

Ранее в правительстве заявили, что решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Россияне, не имеющие современного телефона с доступом к интернету, не имеющие доступ к порталу госуслуг, смогут получить бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19 в МФЦ. Закон о QR-кодах не коснется детей.

В начале недели Голикова сообщила, что переболевшие COVID-19, но не обратившиеся за медпомощью россияне смогут сдать анализ на антитела и вне зависимости от их уровня получить сертификат с QR-кодом. Также после сдачи теста на антитела сертификат смогут получить россияне, привившиеся зарубежными вакцинами.

Вице-премьер рассказала, что в перспективе в ковидном сертификате предусмотрят данные о временном или постоянном медотводе от прививки.

Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиатранспорте. Позднее председатель Думы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.

Напомним, глава Карелии разрешил посещение кафе и фитнес-центров без предъявления QR-кодов.