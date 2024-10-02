Госдума приняла в первом чтении проект бюджета России на 2025–2027 годы

Расходы на оборону в проекте составят 32%, социальную политику — 16%, безопасность — 8% бюджета.

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, внесенный правительством. Второе чтение запланировано на 14 ноября, сообщает агентство «Прайм».

Документ внесен правительством РФ. Он сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития России на 2025–2027 годы. К ключевым приоритетам в этот период отнесено выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности России, а также ее технологического суверенитета. На реализацию национальных проектов предусмотрено 5,765 триллиона рублей в 2025 году, 6,302 триллиона в 2026 году, 6,356 триллиона в 2027 году.

На 2025 год проект бюджета сформирован по доходам в 40,296 триллиона рублей (18,8% ВВП), по расходам — 41,469 триллиона (19,3% ВВП). В том числе расходы на национальную оборону составят 32,5%, социальную политику — 15,7%, национальную экономику — 10,5%, национальную безопасность и правоохранительную деятельность — 8,3%.