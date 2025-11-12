Госдума приняла в первом чтении проект о добровольном страховании самозанятых

В Госдуме рассматривается законопроект о проведении эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в систему обязательного социального страхования на случай больничного.
Госдума приняла законопроект в первом чтении. Мера даст самозанятым возможность получать пособие по болезни при условии добровольной уплаты страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования России.
Эксперимент рассчитан на три года — с 1 января 2026 по 31 декабря 2028 года. Его цель — создать для самозанятых понятный и формализованный механизм защиты на случай болезни, когда человек временно теряет возможность работать и получать доход.
Новый законопроект предлагает добровольный формат участия в этой системе. Заявление можно будет подать через мобильное приложение «Мой налог».
— Гражданин выбирает страховую сумму — 35 тысяч или 50 тысяч рублей, от которой рассчитывается ежемесячный взнос по тарифу 3,84 процента: 1344 или 1920 рублей. После шести месяцев регулярных платежей появляется право на получение пособия при болезни или травме, — рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Период участия будет засчитываться в общий страховой стаж. Размер пособия будет зависеть от продолжительности периода уплаты страховых взносов.
100% страховой суммы можно будет получить при уплате взносов более 12 месяцев, 70% — при уплате взносов более 6, но менее 12 месяцев. При уплате взносов более 18 и 24 месяцев и невостребованности пособий предусмотрен механизм скидок к ежемесячному платежу страховых взносов в размере 10% и 30% соответственно.
Напомним, сейчас самозанятые не участвуют в системе обязательного соцстрахования и не имеют права на пособие по временной нетрудоспособности. Законопроект направлен на устранение этого пробела.
Ранее в правительстве пообещали не отменять режим самозанятых до 2028 года.