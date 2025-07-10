Госдума приняла закон о борьбе с борщевиком

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о борьбе с инвазивными растениями.

Согласно тексту документа, инвазивные растения должны будут уничтожать собственники земли, арендаторы, пользователи участков под инфраструктуру.

Принятый закон вводит в статью 13 Земельного кодекса РФ понятие «чужеродное инвазивное растение», которое должны ликвидировать на всех категориях земель, включая лесной фонд, полосы отвода дорог и земли населенных пунктов.

Правительство будет утверждать критерии отнесения растений к инвазивным, а каждый субъект в течение 90 дней сформирует собственный список на основе рекомендаций ботаников и ученых-географов, уточняет Парламентская газета.

Напомним, проект закона был внесен в парламент группой депутатов и принят в первом чтении еще в феврале 2024 года. Тогда бороться с борщевиком обязали собственников и арендаторов земельных участков. Во втором чтении были внесены поправки, которые обязывают вести борьбу с инвазивными растениями не только владельцев и арендаторов земельных участков, но и обладателей публичных сервитутов — в том числе инфраструктурные компании, эксплуатирующие земли под трубопроводы, линии электропередачи и дороги.

Бороться с инвазивными растениями будут различными методами: механический покос, агротехническая обработка почвы, химический метод с ограничением по классу опасности препаратов и биологическое вытеснение.

Закреплено, что невыполнение таких мероприятий может рассматриваться как использование земли с нарушением законодательства, что может привести к штрафам или, в случае сельхозземель, даже к изъятию.

Закон призван предотвратить неконтролируемое распространение на территории России инвазивных растений, в частности, борщевика Сосновского.

Борщевик Сосновского признан растением, вторгающимся в природные экосистемы, опасным для здоровья людей и являющимся причиной снижения биоразнообразия. Его массовое распространение фиксируется в 39 субъектах РФ на общей площади почти 300 тыс. га, говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.