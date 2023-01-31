Госдума приняла закон о недопустимости использования иностранных слов в русском языке

Депутаты российского парламента сделали исключение только для тех слов, у которых нет русских аналогов.

Государственная дума России приняла 16 февраля федеральный закон о государственном русском языке, который фактически вводит запрет на использование в нем иностранных слов, а также нецензурной брани.

«Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях», — говорится в документе.

Как отметили в Госдуме, эта норма «направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов». Новый закон вводит в стране такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка РФ. Употреблять иностранные слова в разговорной речи и неофициальном общении закон не запрещает.