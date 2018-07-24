Госдума приняла закон о повышении НДС

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный закон о повышении НДС с 18% до 20%.

Документ внесли в нижнюю палату парламента 16 июня. Повышение НДС на 2 процентных пункта приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 млрд рублей в год. Льготы по НДС при этом сохраняются.

Речь идет о пониженных ставках НДС в размере 10% для товаров социального назначения: продовольственных товаров, за исключением деликатесных, детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также лекарств и изделий медицинского назначения.

Нулевые ставки НДС действуют для внутренних межрегиональных воздушных перевозок. Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.