«Генплан Петрозаводска – результат совместной работы власти и горожан»: что важно знать о главном документе города
03 декабря, 21:10 Статьи
Фонд «Защитники Отечества» передал карельским ветеранам СВО современные автомобили
02 декабря, 14:16 Статьи
«Рыбкин рисует, как будто заборы красит»: работы наив-художника из Петрозаводска покоряют новые высоты
01 декабря, 19:10 Статьи
В Заонежье простятся с погибшим на СВО Дмитрием Шелеповым

23:48

Почти 300 младенцев появились на свет в Петрозаводске

23:09

Роскомнадзор заблокировал SnapChat на территории России

22:46

Что случилось в Петрозаводске и Карелии 4

22:20

«Как-то раз за Подпорожье ехать в гости мне пришлось»: Игорь Растеряев спел песню про вепсов

21:45

Артур Парфенчиков поздравил с юбилеем коллектив больницы скорой и экстренной медицинской помощи

21:01

Названа официальная причина запрета онлайн-просмотра публичных камер Петрозаводска

20:06

Карельская лыжница попала в топ-6 на Кубке России

19:21

Новая точка гастротуризма откроется в Северном Приладожье

19:00

Спикер Заксобрания Карелии прокомментировал демарш оппозиции при принятии бюджета

18:32

Ветхий дом сносят на Первомайском проспекте в Петрозаводске

18:18

Госдума приняла закон о праве участников СВО на бесплатное переобучение в колледжах

18:02

Контейнерные площадки обновили в двух районах Петрозаводска

17:44

Второй за день пожар на свалке произошел в Олонецком районе

17:30

Владелец катера, по вине которого погиб человек, осужден условно

17:16

Аномально тёплая погода задержится в Карелии 5 декабря

17:03

Житель Карелии погиб на предприятии в Тверской области

16:48

В Петрозаводске заблокировали все публичные онлайн-камеры в рамках борьбы с терроризмом

16:33

Артур Парфенчиков: «Безусловным приоритетом работы Правительства в будущем году станет поддержка наших районов и округов»

16:24

В Карелии с 2026 года запустят программу «Конкретных дел» на 170 млн рублей

16:10

Активные жители вепсского села в Карелии требуют отменить решение о карьерах у их домов

15:55

Собственник балкона многоквартирного дома заплатит за упавший на автомобиль снег

15:32

Роскомнадзор ввёл ограничения на работу FaceTime из-за угрозы терроризма

15:26

Оппозиционные фракции карельского парламента отказались голосовать за бюджет

15:07

Заправка для элетромобилей появилась в новом районе Петрозаводска «Талоярви. Город у воды»

14:43

В Карелии на школьное инициативное бюджетирование в 2026 году направят 10 млн рублей

14:32

«Я не сразу поняла, что меня убивают»: петрозаводчанка рассказала, как спаслась от маньяка в парке

14:09

Еще четверо петрозаводчан стали жертвами мошенников

13:47

Блогеру из Петрозаводска Александре Митрошиной продлили домашний арест

13:30

Школу в Петрозаводске перевели на дистант из-за аварии

12:55

Элиссан Шандалович назвал ключевые приоритеты бюджета Карелии на 2026 год

12:40

Пожар на открытой территории ликвидирован в Олонецком районе Карелии

12:32

В Петрозаводске на пешеходном переходе сбили подростка

12:25

Бюджет Карелии на 2026 и последующие два года принят в окончательном чтении

12:15

В Петрозаводске нашли водителей, которые едва не сбили человека на «зебре»

12:05

Волонтеры рассказали о работе на выборах в Карелии

11:59

Водитель и пешеход подрались во дворе в Петрозаводске

11:47

В Карелии мужчина может лишиться свободы за кражу колонки

11:32

Патриарх Кирилл наградил литературоведа из Петрозаводска Александра Пигина

11:18

С нового года в паспортах россиян появится новая цифровая отметка, заменяющая ИНН

10:44

Большую часть Северо-Запада России накроют дожди и снегопады

10:19

В городе Сортавала выявлены объекты культурного наследия

10:02

Житель Медвежьегорска стал жертвой мошенников при покупке мотобуксировщика

09:31

В России могут ограничить работу круглосуточных магазинов

08:59

В Петрозаводске медики спасли мужчину с тяжелым ножевым ранением

08:41

Стала известна стоимость сладкого подарка к Новому году

08:21

Древние руны Карелии прозвучали в документальном сюжете на канале «Культура»

08:02

Петербургские музыканты поддержат проект по сохранению мозаичного панно в Питкяранте

07:42

Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

07:21

Минпросвещения разработало новый стандарт обучения для старших классов

07:02

Петрозаводская творческая лаборатория «Театрум» собрала 14 наград на всероссийском конкурсе

06:40

Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox в России

00:10
Госдума приняла закон о праве участников СВО на бесплатное переобучение в колледжах
04 декабря, 18:02 Общество
Государственная Дума РФ приняла закон, предоставляющий участникам специальной военной операции право бесплатно получить среднее профессиональное образование (СПО) повторно.

фото: © РИА Новости

Инициатива направлена на поддержку переквалификации и трудоустройства бойцов после возвращения к гражданской жизни, сообщает «РИА Новости».

Документ вносит изменения в действующее законодательство, согласно которому бесплатное среднее профессиональное образование в России можно получить только один раз. Теперь это ограничение снимается для граждан, проходивших военную службу в рамках СВО в Вооружённых Силах, Росгвардии и других воинских формированиях. Они смогут повторно поступить в колледж или техникум для освоения новой профессии или направления подготовки за счёт государственного бюджета.

Как отмечают авторы законопроекта, среди участников СВО много специалистов рабочих профессий, которым после завершения службы может потребоваться смена сферы деятельности. Закон призван стимулировать их трудовую занятость, повысить уровень профессиональных навыков и помочь в профессиональной ориентации, что также будет способствовать снижению кадрового дефицита на рынке труда.

Закон распространяется на граждан, участвовавших в специальной военной операции, включая действия по отражению вооружённого вторжения на территорию России и приграничные инциденты в регионах, прилегающих к зоне проведения СВО.

Законопроект был принят Государственной Думой в третьем, окончательном чтении. После одобрения Советом Федерации и подписания Президентом он вступит в силу, предоставив новую меру социальной поддержки для участников СВО.

Ранее мы писали, что в Госдуму внесли проект о бесплатном обучении в вузах для вдов бойцов СВО.

