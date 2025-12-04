Госдума приняла закон о праве участников СВО на бесплатное переобучение в колледжах

Государственная Дума РФ приняла закон, предоставляющий участникам специальной военной операции право бесплатно получить среднее профессиональное образование (СПО) повторно.

Инициатива направлена на поддержку переквалификации и трудоустройства бойцов после возвращения к гражданской жизни, сообщает «РИА Новости».

Документ вносит изменения в действующее законодательство, согласно которому бесплатное среднее профессиональное образование в России можно получить только один раз. Теперь это ограничение снимается для граждан, проходивших военную службу в рамках СВО в Вооружённых Силах, Росгвардии и других воинских формированиях. Они смогут повторно поступить в колледж или техникум для освоения новой профессии или направления подготовки за счёт государственного бюджета.

Как отмечают авторы законопроекта, среди участников СВО много специалистов рабочих профессий, которым после завершения службы может потребоваться смена сферы деятельности. Закон призван стимулировать их трудовую занятость, повысить уровень профессиональных навыков и помочь в профессиональной ориентации, что также будет способствовать снижению кадрового дефицита на рынке труда.

Закон распространяется на граждан, участвовавших в специальной военной операции, включая действия по отражению вооружённого вторжения на территорию России и приграничные инциденты в регионах, прилегающих к зоне проведения СВО.

Законопроект был принят Государственной Думой в третьем, окончательном чтении. После одобрения Советом Федерации и подписания Президентом он вступит в силу, предоставив новую меру социальной поддержки для участников СВО.

Ранее мы писали, что в Госдуму внесли проект о бесплатном обучении в вузах для вдов бойцов СВО.