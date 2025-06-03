Госдума приняла закон о защите детей от действий мошенников

Родители смогут контролировать движение средств на детских счетах.

мО законе, защищающем детей от действий мошенников и вовлечения их в преступную деятельность, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Родители или иные законные представители теперь смогут получить справки по счетам и вкладам своих детей в возрасте от 14 до 18 лет. Это позволит проверять совершаемые операции и контролировать движение средств, а в случае обнаружения подозрительных действий — блокировать их и обращаться в правоохранительные органы», — отметил Володин.

По оценкам экспертов, ежегодно объем выдачи карт несовершеннолетним увеличивается на 20-25%. Это связано с тем, что подростки начиная с 14 лет могут самостоятельно заключать договоры об открытии банковского счета и выпуске карты. И тут, как считают законодатели, таится опасность: преступники входят в довериек детям и подталкивают их к оформлению дебетовых карт. В дальнейшем они могут использовать их в незаконных целях, в том числе — для обналичивания средств обманутых граждан. Родители обо всех этих финансовых операциях, как правило, не знают.

Законопроект позволит предотвратить использование детей в противоправной деятельности, а также обезопасит их от необдуманных поступков, резюмировал он.