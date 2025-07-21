Госдума приняла закон о защите традиционных ценностей в кино

Госдума приняла поправки о блокировке фильмов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Закон об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам, дискредитирующим российские традиционные духовно-нравственные ценности, приняла Госдума на пленарном заседании 22 июля.

Нормы были оформлены в качестве поправок к законопроекту, который разрешает отказывать в выдаче прокатного удостоверения фильмам, отрицающим традиционные ценности, пишет Парламентская газета.

— Закон дополняет перечень оснований для отказа в выдаче фильмам прокатных удостоверений такой причиной, как наличие в кинокартине материалов, которые могут отрицать или дискредитировать традиционные российские духовно-нравственные ценности, — говорится в сообщении.

Также он предусматривает наделение Минкультуры полномочием вносить изменения в уже выданные прокатные удостоверения для уточнения возрастных ограничений.

Закон подразумевает, что владельцы аудиовизуальных сервисов и социальных сетей должны будут по требованию Роскомнадзора в течение суток прекратить распространение фильма или сериала, если в отношении него отозвано прокатное удостоверение или выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Также владельцы социальных сетей должны будут вести мониторинг, чтобы выявлять подобный контент, пишут «Ведомости».

Член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин считает, что данный закон представляет собой значительный шаг в развитии правового регулирования кинематографа как важного инструмента формирования общественного сознания и культурного пространства.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.