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Новости. Экономика
22:00, 26 Июля 2018

Госдума приняла законы о создании офшоров в России

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов правительства о создании специальных административных районов (САР) на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде.

Стать резидентами внутренних офшоров на западе и востоке России смогут только зарегистрированные за рубежом компании. Также перерегистрироваться в САР не смогут банки, некредитные финансовые организации, операторы платежных систем и другие поднадзорные Центробанку структуры, пишут "Ведомости".

Зарегистрировавшиеся в САР компании будут получать статус международных. Они должны инвестировать в России от 50 млн руб. за полгода и быть зарегистрированными в странах, которые придерживаются правил группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) или состоят в комитете экспертов Совета Европы по оценке антиотмывочных мер (Манивэл). Кроме того, перерегистрироваться в российских офшорах смогут только компании, созданные до 1 января 2018 г. А контролирующие лица компании должны были стать таковыми до начала 2017 г.

В САР будут действовать низкие налоговые ставки и смягченный контроль, а получить доступ к информации о бенефициарах резидентов территорий смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды. Платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов бизнесу в САР не придется, с выплаченных – 5%.

Освободятся компании САР и от валютного контроля – они не будут считаться валютными резидентами России и потому смогут без ограничения осуществлять валютные операции. Однако всем российским компаниям при заключении договоров или расчетов с таким бизнесом придется соблюдать правила валютного контроля, например, репатриировать полученную выручку в Россию.

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