Госдума рассмотрит два проекта о соцгарантиях матерям-героиням

Госдума рассмотрит два законопроекта, разработанным в поддержку матерей-героинь..

На пленарном заседании 19 ноября Госдума рассмотрит во втором чтении два законопроекта о социальных гарантиях женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня». Об этом рассказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета ГД.

Одной из инициатив предлагается женщинам, которым присвоено это почетное звание, предоставить комплекс мер социальной поддержки. Напомним, это меры, аналогичные тем, что разработаны для Героев России и Героев Труда РФ. Среди них льготы по внеочередному оказанию медицинской помощи, освобождению от оплаты жилья и коммунальных услуг, дополнительные возможности для трудоустройства и бесплатного профессионального обучения или их переобучения, а также другие меры социальной поддержки. Кроме того, предусматривается право на ежемесячную денежную выплату взамен льгот в размере более 72 тыс. рублей. Второй законопроект позволит ввести дополнительное материальное обеспечение для матерей-героинь.

— Этой же инициативой предлагается устранить ограничения, связанные с учетом в страховом стаже женщин периодов ухода за ребенком в возрасте до 1,5 лет (сейчас есть ограничения — до шести лет в общей сложности). Также, если у женщины в результате многоплодной беременности рождаются двое и более детей, в страховой стаж будет включаться по 1,5 года ухода за каждым ребенком, — сообщил Володин.

Звание «Мать-героиня» присуждают женщинам, родившим или воспитавшим 10 и более детей. Ранее Карельский парламент принял закон о материальном поощрении женщин, родивших и воспитавших десять и более детей. Его внес прокурор республики Дмитрий Харченков. Закон предусматривает единовременную выплату в один миллион рублей женщинам, которым присуждено государственное звание «Мать-героиня». В Карелии его носят две женщины: это Лидия Барташевич из Костомукши, у которой восемь дочерей и два сына, и мама двенадцати детей Людмила Филиппова из села Ведлозеро.