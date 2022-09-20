Госдума рассмотрит инициативу о кредитных каникулах для мобилизованных

В Государственной думе решения о кредитных каникулах для мобилизованных планируют принять в приоритетном порядке.

Госдума рассмотрит инициативы о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных россиян, заявил председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин. Об этом пишет РИА Новости.

«Правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР будет таким же, как у военнослужащих России. Также примем решения в приоритетном порядке о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан. Эти вопросы на контроле», — говорится в сообщении в Telegram-канале Володина.

Президент России Владимир Путин выступил 21 сентября с обращением, посвященным ситуации в Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.