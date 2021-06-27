Реклама
Прислать новость
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском 3
27.06.2021 22:31
Власти Петрозаводска нашли потенциального загрязнителя реки Неглинка 6
Сегодня 10:54
Экскременты и трупы лошадей в районе пляжа в Петрозаводске возмутили горожан 5
Сегодня 06:40

В Госдуму внесен законопроект Элиссана Шандаловича о запрете рекламы «скрутки» пробега автомобилей

Новости. Общество
15:19, 28 Июня 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов

25 июня в Государственной Думе зарегистрирован законопроект спикера парламента Карелии Элиссана Шандаловича о внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О рекламе», устанавливающий запрет на рекламу услуг по корректировке данных одометров автомобилей.

Документ внесен в базу данных федеральных законопроектов на сайте нижней палаты парламента России.

Ранее, отметив высокую социальную значимость вопроса, инициативу Элиссана Шандаловича поддержали Комитет Совета Федерации по экономической политике и Комиссия Совета законодателей Федерального Собрания по вопросам экономической и промышленной политики.

По мнению автора законопроекта, одометр автомобиля — это такой же прибор учёта, искажение данных которого приводит к намеренному введению в заблуждение покупателя и, как следствие, к возможным авариям.

«Сегодня в интернете часто встречаются коммерческие предложения по „скрутке“ пробега автомобиля. Показания прибора намеренно занижаются, например, для более выгодной продажи автомобиля на вторичном рынке. В результате это не позволяет покупателю достоверно оценить техническое состояние приобретенного автомобиля. Считаю, что запрет на рекламу таких сомнительных услуг, прежде всего, будет способствовать снижению числа аварий из-за неисправностей транспортного средства, которые могут повлечь серьезную опасность для жизни человека», — пояснил Шандалович.

В настоящее время в федеральном законодательстве установлен аналогичный запрет на рекламу услуг по корректировке показаний приборов учета коммунальных ресурсов. За его нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа: для граждан — от 2 до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 500 тыс. рублей. Такие же санкции в случае принятия законопроекта ожидают нарушителей запрета на рекламу услуг по корректировке одометров.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
22.06.2021, 12:15
Ребенок утонул в райцентре Карелии
22.06.2021, 16:51
Скоропостижно скончалась известная в Карелии 46-летняя журналистка Марина Кивирьян
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга
22.06.2021, 11:11
Пропавших без вести троих рыбаков в Карелии нашли

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»