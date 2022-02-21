Госдума ратифицировала договоры о дружбе с ЛНР и ДНР

Теперь документы должен одобрить Совет Федерации.

Государственная дума России одобрила 22 февраля договоры о дружбе с Луганской и Донецкой народными республиками, которые подписал накануне президент РФ Владимир Путин. По словам спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина, это поможет остановить бойню и гибель проживающих там соотечественников. Теперь оба документа должен ратифицировать Совет Федерации.

Напомним, глава российского государства официально признал ЛНР и ДНР вечером 21 февраля. После этого Путин подписал договоры о дружбе РФ с обеими республиками.