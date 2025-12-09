Госдума разрешила Росфинмониторингу получать данные о переводах через СБП и «Мир»

Государственная Дума РФ приняла закон, предоставляющий Росфинмониторингу право на доступ к информации о переводах денежных средств, совершаемых через Систему быстрых платежей (СБП) и «Мир».
В антиотмывочное законодательство вносится норма, обязывающая Национальную систему платёжных карт (НСПК — прим. автора), оператора Системы быстрых платежей (СБП— прим. автора) и платёжной системы «Мир» бесплатно предоставлять Росфинмониторингу данные о соответствующих операциях, сообщает «Интерфакс».
Взаимодействие будет осуществляться, в том числе, через личный кабинет. НСПК не вправе разглашать сам факт передачи информации. Порядок и сроки обмена данными будут определяться соглашением между Росфинмониторингом и НСПК, согласованным с Банком России.
В документе подчеркивается, что предлагаемые изменения направлены на восполнение пробела в данных у Росфинмониторинга, который ранее не имел системного доступа к информации об операциях через СБП, «Мир» и единый QR-код. Также они снизят административную нагрузку на кредитные организации за счёт уменьшения количества «веерных» (массовых — прим. автора) запросов от надзорного органа.
В первом чтении законопроект был принят 24 сентября.
